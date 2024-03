LIVE – Piacenza-Milano 10-8 | gara-1 quarti Playoff Superlega 2023 2024 volley in DIRETTA

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Latestualedi Gas Sales Bluenergy-Allianz-1 deidi finale deidimaschile. I biancorossi di Andrea Anastasi, terzi al termine della stagione regolare, scendono sul campo di casa per vincere ed iniziare con il piede giusto la fase finale del campionato. Dall’altra parte della rete ci sono i meneghini di Roberto Piazza, sesti in classifica grazie al successo contro Perugia nell’ultima giornata e a caccia dell’impresa da underdog come lo scorso anno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 6 marzo al PalaBancaSport di ...

Domani sera al via la corsa allo scudetto: In Gara 1 dei Quarti Play Off la Gas Sales Bluenergy Piacenza di Andrea Anastasi, nel giorno della presenza n. 300 in carriera di Fabio Ricci, può contare sul fattore PalaBancasport dopo il successo ...corrieredellosport

A2 - Assigeco Piacenza, si ferma Malcolm Miller: la nota del club: UCC Assigeco Piacenza comunica che in questi giorni sono in corso esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio occorso all’atleta Malcolm Miller nella partita di domenica scorsa a Trapani.pianetabasket