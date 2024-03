LIVE – Perugia-Verona 0-0 3-7 | gara-1 quarti Playoff Superlega 2023 2024 volley in DIRETTA

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Latestualedi Sir Susa Vim-Rana-1 deidi finale deidimaschile. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, secondi al termine della stagione regolare, scendono sul campo di casa per vincere ed iniziare con il piede giusto la fase finale del campionato. Dall’altra parte della rete ci sono gli scaligeri di Rado Stoytchev, che vanno a caccia dell’impresa dopo aver chiuso al settimo posto della classifica. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 6 marzo al Pala Barton di. Sportface.it vi terrà compagnia con una...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:11 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:10 I Block Devils si ... (oasport)

Gravina ascoltato in procura a Roma su sua richiesta: "Distorsione dei fatti, lui vittima": Lo hanno dichiarato i legali del presidente Figc in una nota: "Ha chiesto di essere ascoltato per chiarire la sua posizione e le circostanze di cui ...sportmediaset.mediaset

Inchiesta Perugia, Melillo: Gravità dei fatti estrema, difficile che Striano abbia agito da solo": (Adnkronos) - "La gravità dei fatti in accertamento nell'inchiesta, è estrema". Lo ha detto il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo ascoltato in audizione in Commissione antimafia sul caso ...reggiotv

TJ - OLBIA-JUVENTUS NG 0-2 - Clamoroso raddoppio dei bianconeri: Hasa firma un gol sensazionale: 18.05 - La Juventus Next Gen condivide l'ottavo posto con Pineto, Arezzo e Rimini a quota 38. I bianconeri di Brambilla sono reduci da due pareggi e un ko nelle ultime tre partite e cercano una ...tuttojuve