LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Scaroni da solo in testa! Gruppo vicino

(Di mercoledì 6 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO 15.30 Suona la campana: comincia l’ultimo giro da circa 38 km dopo il passaggio sotto il traguardo. 15.28resiste alla grande e passerà per primo al GPM. 15.26 Si entra negli ultimi 40 chilometri!adesso a una quindicina di secondi da. 15.25 Segnalato in quest’istante il ritiro di Marc Soler, evidentemente non in buone condizioni di salute. 15.23 Comincia l’ascesa del Mont Brouilly! Ascesa da 3 km al 7,6%, GPM di seconda categoria. 15.21 Arriva anche la UAE Team Emirates con Nils Politt a tirare: la squadra emiratina ha dominato la crono ...