LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Scaroni da solo in testa! Gruppo a un minuto

(Di mercoledì 6 marzo 2024) LA CLASSIFICA GENERALE DELLA TIRRENO-ADRIATICO 15.21 Arriva anche la UAE Team Emirates con Nils Politt a tirare: la squadra emiratina ha dominato la crono a squadre di ieri. 15.19 Lavoro del che è teso ad affrontare la prima ascesa al Mont Brouilly con in pugno la situazione della corsa. 15.17 Ripreso anche Bourgadeau dopo che erano stati riassorbiti Bissegger e De Buyst. 15.15 Sotto la spinta della squadra di Primoz Roglic il distacco del nei confronti di è sceso sotto i 40 secondi. 15.12 Nel sono attivi per ricucire questo distacco soprattutto gli uomini della ...