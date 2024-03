LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | prova ad attaccare Plapp | gruppo a 20”

Leggi tutta la notizia su oasport

15.52 Ha preso un vantaggio di una quindicina di secondiche rimane abbastanza passivo. 15.51no adVervaeke e: l'australiano prende qualche metro di vantaggio. 15.49 Prosegue la selezione: dopo aver lavorato per Roglic, si staccano Haller e Jungels. 15.48 Torna a dettare il ritmo la UAE Team Emirates sulle prime rampe della salita. 15.46 Continuano a lavorare intensamente gli uomini della Bora-Hansgrohe: ora tocca a Matteo Sobrero. 15.45 Sta per cominciare la salita di Col du Fût d'Avenas – ...