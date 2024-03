LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto dopo 10 km

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO 12:22 Si susseguono numerosi attacchi, ma non è ancora il momento buono per la fuga di giornata. 12:18che continua a rimanerea 170 km dall’arrivo.il primo tentativo di fuga ancora nessun altro protagonista ha provato ad evadere dal plotone. 12:15 Strada che peraltro tende già a salire. Quest’i corridori troveranno davvero ben poca pianura. 12:11 Avvio dia velocità folli.che viaggia a 45 km/h di media ed è a circa 20 km dal primo GPM di giornata, ovvero Mont ...