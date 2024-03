LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | fuga a quattro con Scaroni Gruppo a 3 minuti

(Di mercoledì 6 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO 13:38 Quarto al recente Trofeo Laigueglia,è tra gli uomini dell’Astana maggiormente in forma di questo avvio di marzo. Undicesimo nella classifica generale della Volta ao Algarve, il corridore italiano ha inoltre preso parte alla campagna australiana di inizio stagione. 13:35 Tra i fuggitivi il più esperto è il belga Jasper De Buyst. Il trentenne della Lotto Dstny ha partecipato in carriera a 9 Grand Tour, mentresoltanto ad un Giro d’Italia. 13:31 Siamo a 120 km dall’arrivo di Mont Brouilly, e a meno di 20 dal secondo GPM di giornata. Strada che però tende già ...

PSG, Al Khelaifi enigmatico sul futuro di Mbappé: "Non posso dire una cosa": Il futuro di Mbappè sembra essere sempre più lontano da Parigi, ma Nasser Al Khleaifi non vuole mollare. Luis Enrique continua a poterne fare a meno, almeno in campionato, ma il presidente del club ne ...corrieredellosport

LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: arrivano le montagne del Massiccio Centrale: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quarta tappa della Parigi-Nizza 2024. Dopo la cronometro a squadre che ha sorriso alla UAE Emirates di Brandon ...oasport

Real Sociedad-PSG, il risultato in diretta LIVE: A San Sebastian la Real Sociedad cerca l'impresa provando a rimontare il 2-0 incassato a Parigi. La prima occasione, però, è per il Psg: Mbappé scappa via a sinistra e serve Barcola, ma il suo tiro è ...sport.sky