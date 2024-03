LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Buitrago vince in salita | maglia gialla a Plapp

(Di mercoledì 6 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO 16.30era più vicino in classifica generale, partiva con soli 15 secondi di svantaggio da McNulty questa mattina: è lui il nuovo leader. 16.29 Si tratta della quinta vittoria in carriera per Santiago. 16.28arriva secondo, Skjelmose beffa Evenepoel per la terza posizione e per l’abbuono. 16.27SANTIAGO! Parte sulla penultima, stacca anchee alza le braccia al cielo. 16.26 Accelera Evenepoel! Tiene bene Jorgenson, Roglic non sembra ...

Parigi, l'appartamento di Karl Lagerfeld all'asta per 5,3 milioni euro: L’atelier Parigino di Karl Lagerfeld è all’asta per oltre 5 milioni di euro. Il geniale stilista e fotografo tedesco scomparso il 19 febbraio 2019 vi ha trascorso gli ultimi dieci anni della propria ...tg24.sky

LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: arrivano le montagne del Massiccio Centrale: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quarta tappa della Parigi-Nizza 2024. Dopo la cronometro a squadre che ha sorriso alla UAE Emirates di Brandon ...oasport

TENNIS: ATP INDIAN WELLS, sinner/sonego e bolelli/vavassori nel torneo di doppio: Il prestigioso evento in California non sarà solo importante per dare punti alle coppie che vogliono conquistare la qualificazione per le ATP Finals di Torino, ma anche per testarsi in vista delle ...sportmediaset.mediaset