LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | arrivano le montagne e si ritira De Lie

(Di mercoledì 6 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO 12:11 Avvio dia velocità folli. Gruppo che viaggia a 45 km/h di media ed è a circa 20 km dal primo GPM di giornata, ovvero Mont Saint-Vincent (3,1 km al 6,4% di pendenza media). 12:08 Pronti, via ed ecco i primi attacchi. Ci provano in sei, ma il gruppo chiude immediatamente il primo tentativo di giornata. 12:05 Per i bookmakers sarà duello Roglic-Evenepoel, con il portoghese Almeida terzo incomodo. La certezza è che ci sarà da divertirsi in unache offrirà ben 7 GPM. 12:01 Splende il sole su Chalor sur Saone, dove è appena iniziata ufficialmente la quarta ...