LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | arrivano le montagne del Massiccio Centrale

(Di mercoledì 6 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladella quartadella. Dopo la cronometro a squadre che ha sorriso alla UAE Emirates di Brandon McNulty, Jay Vine, Joao Almeida e Finn Fisher-Blackledel. Spazio infatti alla Chalor sur Saone-Mont Brouilly, frazione di 183 che presenterà ben 7 gran premi della montagna, con un interessante arrivo in salita. Dovranno muoversi dunque in big, alcuni dei quali attardati dopo la prova contro il tempo di ieri. Saranno ben 3341 i metri di disllo da coprire nell’arco della, con la pianura autentica ...

Real Sociedad-PSG, il risultato in diretta LIVE: A San Sebastian la Real Sociedad cerca l'impresa provando a rimontare il 2-0 incassato a Parigi. La prima occasione, però, è per il Psg: Mbappé scappa via a sinistra e serve Barcola, ma il suo tiro è ...sport.sky

Guerra Ucraina Russia. Kiev: "Il pattugliatore russo Sergiy Kotov è affondato". LIVE: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Kiev: 'Il pattugliatore russo Sergiy Kotov è affondato'. LIVE ...tg24.sky

LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Astana al momento in testa, ma sta per arrivare l’UAE Emirates: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Parigi-Nizza 2024, si va da Auxerre ad Auxerre, per un totale di 27 km in formato cro ...oasport