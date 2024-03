LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2024 in DIRETTA | Michele Lamberti e i ranisti a caccia del pass olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming deidi Riccione – I tempi limite per i Giochi olimpici di Parigi – La presentazione deidi Riccione – Il ritorno di Thomas Ceccon – Le parole di Simona Quadarella – Promossi e rimandati dopo il Mondiale di Doha – Cronaca della prima giornata di gare a Riccione Buongiorno e bentrovati alladella seconda giornata degli Assoluti primaverili diin vasca lunga. Alla piscina Comunale di Riccione gli atleti azzurri proseguono il loro cammino di avvicinamento ai Giochi Olimpicicon un evento fondamentale in chiave qualificazione per Parigi. Una seconda giornata quella ...