LIVE – Milan-Slavia Praga | Pioli in conferenza stampa DIRETTA

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Alle 14:30 di oggi, mercoledì 6 marzo è in programma ladi Stefanoe Yacine Adli alla vigilia di, match di andata degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. L’allenatore rossonero vuole vincere il torneo e pretende una buona prestazione in questo primo atto del doppio confronto. Sportface.it vi offrirà unatestuale a partire dalle 14:30. DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 14:33 – Inizia la. 14:25 – Buon pomeriggio, amici di Sportface. Tra pochi minuti Stefanoe Alessandro Florenzi in. SportFace.

A German charity protests after Italy seizes a migrant rescue ship involved in a weekend clash: The humanitarian rescue group SOS Humanity on Wednesday protested Italy’s seizure of its migrant rescue ship Humanity 1, fresh from a weekend rescue during which the charity said Libyan Coast Guard ...uk.news.yahoo

Roma, Milan, Serie A e Ancelotti: le ultimissime: Vigilia di Europa League per la Roma che a maggio giocherà un'amichevole a Perth contro i rossoneri. Gli arbitri della 28ª giornata. Il tecnico del Real Madrid accusato di evasione fiscale ...corrieredellosport

JUVENTUS - L'ex Di Livio: "Vlahovic non era da ammonire contro il Napoli, i bianconeri mi sono piaciuti": Angelo Di Livio, ex calciatore di Juventus e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport in merito alla vittoria del Napoli contro i bianconeri per 2-1: "Vlahovic ammonito Per me il su ...napolimagazine