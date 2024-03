LIVE Conegliano-Novara 2-0 | A1 volley femminile in DIRETTA | 27-25 | le Pantere vincono in rimonta il secondo parziale

(Di mercoledì 6 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Si riparte con una pipe vincente di Haak. 21:30 Grande reazione per leche, sotto 12-16, sono riuscite a trovare la reazione giusta e a portare a casa il match nonostante il cambio palla delle Zanzare sia salito dillo. 27-25 Haak chiude ilset. 26-25 Muro di Wolosz su Bosetti,sta sprecando tanto. 25-25 Buijs risponde con la stessa moneta. 25-24 Mani-out di Robinson-Cook. 24-24 Akimova porta il set ai vantaggi. 24-23 Buijs trova un contrattacco pesantissimo. 23-23 Buijs trova la diagonale vincente nonostante numerose difese di. 23-22 Risponde al centro Fahr. 22-22 Ancora un primo tempo di Bonifacio. 22-21 Plummer gioca sulle mani alte del muro. 21-21 Primo tempo profondo di ...

DIRETTA Conegliano NOVARA/ Video streaming tv: parla Caterina Bosetti (volley, oggi 6 marzo 2024): Diretta Conegliano Novara streaming video tv, oggi mercoledì 6 marzo 2024: orario e risultato LIVE della partita per la Serie A1 di volley femminile.ilsussidiario

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, match valido per la ventitreesima giornata della Serie A di volley ...

Un weekend a tutta A1 da sabato a domenica sera: Solo due partite si giocheranno infatti in contemporanea, nel canonico orario delle 17 della domenica le altre spalmate da sabato, nel quale si giocheranno Casamaggiore-Conegliano e Bergamo-Pinerolo, ...tuttosport