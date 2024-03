LIVE Arnaldi-Van Assche | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | tra poco il match dell’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:44 Inizia il riscaldamento prepartita. Trapiù di 3 minuti via all’incontro con l’azzurro al servizio. 22:42 Entrano in campo Luca vane Matteo! 22:38 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto tra i due, con il vincente delche troverà al secondo turno lo spagnolo Carlos Alcaraz. 22:34 A sorpresa O’Connell completa la rimonta ed approda al secondo turno del Masters 1000 di. Tra pochi minuti entreranno in campo Matteoe Luca van. 21:40 L’australiano Christopher O’Connell non ci sta e porta al terzo set la sfida con il britannico Draper. Ancora un pizzico di pazienza prima del ...