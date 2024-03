LIVE Arnaldi-Van Assche 1-2 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | subito break per il francese

(Di mercoledì 6 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 Tre palle del contro. Doppio fallo di van. 0-30 Altro gratuito del, stavolta con il dritto. 0-15 Il transalpino colpisce in ritardo il rovescio lungolinea. 2-1van. Ilsi difende bene sulla diagonale di sinistra raccogliendo l’errore dell’avversario. C’è ildel. 15-40 Due pallevan. A metà rete la palla corta di dritto di. 15-30 Stavolta è lungo il rovescio dell’azzurro. 15-15 Matteo accorcia con il rovescio consentendo all’avversario di attaccare e coprire bene la rete. 15-0 Servizio al corpo vincente di ...

Arnaldi-Van Assche, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: chi vince trova Alcaraz! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2024 tra Matteo Arnaldi ed il francese Luca Van A ...

Arnaldi e Cobolli salutano l'Atp di Acapulco, ko contro Shelton e Tsitsipas: Il sanremese si arrende in tre set al tennista statuintense, il classe 2002 fiorentino cade in due contro il greco ...tuttosport

Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli out agli ottavi: passano Shelton e Tsitsipas: ATP ACAPULCO - Niente da fare per i due azzurri rimasti in tabellone in Messico: Arnaldi cede a Shelton 7-6(1) 3-6 6-3, Cobolli a Tsitsipas 6-3 7-6(6) ...eurosport