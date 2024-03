Litio | così Ganfeng allunga la presa sulle risorse argentine

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Nella corsa agli approvvigionamenti di materiali critici, molto spesso si guarda alle iniziative di Stati Uniti ed Unione Europea senza considerare che, invece, anche la Cina è in gran parte dipendente per le sue necessità industriali da fornitori esteri. Ma è l’approccio cinese, e il suo ecosistema di aziende, ad aver reso Pechino particolarmente lungimirante e pragmatico nel garantirsi l’accesso alle materie prime. È il caso, esemplificativo, del. L’oro bianco è ingrediente essenziale per la manifattura delle batterie elettriche, qualsiasi siano le combinazioni chimiche al loro interno. Negli ultimi anni le industrie cinesi – in particolare Catl e Byd – hanno scommesso con forzabatterie alferro fosfato (Lfp), una tecnologia che garantisce costi di produzione contenuti ed una buona affidabilità e che ha ...