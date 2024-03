Lite Mollicone-Fittipaldi a La7 “Su Crosetto ha spacciato veline senza interesse giudiziario” “Lei non sa di che parla È un turista del giornalismo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Scontro durissimo a L’aria che tira (La7) tra il direttore di Domani, Emiliano, e il deputato di Fratelli d’Italia, Federico, sull’inchiesta della procura di Perugia in merito ai presunti accessi abusivi e sulle indagini a carico di alcuni giornalisti di Domani, Giovanni Tizian, Nello Trocchia e Stefano Vergine, che hanno pubblicato inchieste sul ministro della Difesa Guidoprima invoca la tutela della privacy citando Carlo Nordio, poi difende il finanziere indagato Pasquale Striano e parte lancia in resta contro: “Lei ha pubblicato notizie che non avevano nessuna cornice giudiziaria preesistente”. “Ma noi facciamo i giornalisti, mica facciamo i giudici”, commenta sorridendo il direttore di Domani. “No, avete trasformato il vostro giornale in un ...