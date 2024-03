Lite al GF tra Perla Vatiero e Federico Massaro | lei crolla | c’entra la gelosia?

(Di mercoledì 6 marzo 2024)hanno avuto un nuovo scontro all’interno della casa del Grande Fratello. Il ragazzo stava commentando con Sergio D’Ottavi quanto accaduto durante la scorsa puntata del reality show e, ovviamente, non ha potuto prescindere dalle dinamiche che hanno coinvolto Mirko Brunetti e. Quest’ultima ha ascoltato cosa il coinquilino stesse dicendo, così ha deciso di intervenire. Tra i due è scoppiata unamolto accesa, al punto che sono dovuti intervenire altri concorrenti. Nel frattempo, sono state fatte delle ipotesi alquanto fantasiose in merito alle ragioni che ci sarebbero alla base della loro inimicizia. Lo scontro accesissimo traal GFha ammesso ...

DiMartedì, zuffa Parenzo-Bocchino su Salvini e il carcere: “Caduta di stile”: Scintille tra David Parenzo e Italo Bocchino nella puntata del 5 marzo di DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su La7. Il ...iltempo

Il branco contro uno: lo massacrano di botte a Rogoredo. Cinque milanesi arrestati per tentato omicidio: Dalla Lite per mutili motivi al regolamento dei conti dove parte anche un colpo di pistola. Così era stato ridotto in fin di vita un 38enne, a sua volta denunciato ...ilgiorno

A Torino Mirafiori Sud la Lite tra due fratelli finisce a coltellate: trasportati entrambi in ospedale: Uno ferito da un fendente, l'altro colto da infarto dopo l'arresto (e non andrà in carcere). Discutevano sull'uso della casa al mare in Calabria ...torinotoday