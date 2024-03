(Di mercoledì 6 marzo 2024) L'si conferma la nazione europea più legata all'utilizzo dell', con unvetture tra i piùdel vecchio continente: 666ogni mille abitanti, il 30% in più rispetto alla media di Francia, Germania e Spagna. Lo afferma Legambiente nel rapporto "Pendolaria-Speciale aree urbane" in cui spiega che a pesare su questa scelta è la mancanza di interconnessioni tra le varie linee di trasporto di massa, di Tpl (trasporto pubblico locale) e di mobilità dolce, di integrazione delle stazioni con il tessuto urbano pedonabile e ciclabile. "Un immobilismo quello delle cittàne, sempre più fragili e vulnerabili a causa della crisi climatica, che racconta anche quanto si stia investendo poco nei trasporti", osserva Legambiente spiegando che dal 2010 al 2023 sono 182 gli ...

L'Italia ha il parco auto tra i più grandi d'Europa: L'Italia si conferma la nazione europea più legata all'utilizzo dell'auto, con un parco vetture tra i più grandi del vecchio continente: 666 auto ogni mille abitanti, il 30% in più rispetto alla media ...ansa

Nessuno peggio di noi su treni, tram e metro: Italia maglia nera in Ue per il trasporto su ferro: Il rapporto di Legambiente evidenzia i ritardi dell'Italia sul trasporto su ferro: siamo ultimi in Ue per treni suburbani, tram e metro.lanotiziagiornale

Il Comune di Bagheria apre “Sport nei Parchi” ed entra nella Palestra a cielo aperto di Sport e Salute: L'ex atleta Antonino Passarello terrà a battesimo l’Isola di Sport a Piazza ButeraBagheria (Palermo)9 marzo 2024 dalle ore 16:00 alle 17:30Il Comune di Bagheria entra nella grande palestra a cielo ape ...comune.bagheria.pa