L’Italia è il terzo Paese al mondo in cui crescere un figlio costa di più

(Di mercoledì 6 marzo 2024)è uno dei tre Stati alin cuiundi più. Lo ha calcolato lo YuWa Population Research Institute. Secondo la ricerca, nel nostroundalla nascita ai 17 anniin media 6,28 volte il Pil nazionale pro-capite. Solo Corea del Sud (7,8) e Cina (6,3) fanno peggio. Al quarto posto c’è il Regno Unito, con un rapporto del 5,25, mentre in Giappone il dato è del 4,24 e negli Stati Uniti del 4,11. In Germania e Francia il rapporto tra il costo di une il Pil pro-capite è rispettivamente del 3,64 e del 2,24. Se si incrociano questi numeri con quelli relativi al tasso di natalità dei vari Paesi si ha la conferma che, in media, più i costi da sostenere sono alti e ...