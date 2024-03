L’ippodromo diventa uno studentato | il sindaco | “Universitari parte integrante della città”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ferrara, 6 marzo 2024 - L'ippodromo di Ferraraunoper gli. L'immobile sarà dato in concessione all'Università, che può intraprendere così un percorso di rigenerazione urbanazona grazie a un intervento dal valore economico di 17 milioni di euro. Il progetto sarà presentato al ministro dell'Università eRicerca, Anna Maria Bernini, il prossimo 15 aprile, mentre l'inizio dei lavori è previsto per il prossimo autunno. Il progetto Il Comune di Ferrara, proprietario dell'ippodromo, ha cercato e ottenuto la possibilità di concedere alcuni fabbricatidel complesso all'Universitàestense, con l'obiettivo di istituire un nuovoper gli. ...

