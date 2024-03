L’intelligenza generale artificiale AGI | la possibile nascita nel 2027 in anticipo sui pronostici

Leggi tutta la notizia su newsnosh

Secondo il rinomato scienziato Ben Goertzel, entro i prossimi tre anni l'umanità potrebbe creare un agente di intelligenza(AI) altrettanto intelligente quanto gli esseri umani. Il "padre dell'AGI" e le sue previsioni Ben Goertzel, noto come il "padre dell'AGI" per la sua diffusione del termine intelligenza(AGI) negli anni 2000, ha fatto queste affermazioni durante il Beneficial AGI Summit 2024 a Panama City. Attualmente, le migliori forme di intelligenzasono definite "IA ristretta", incapaci di ragionare come gli esseri umani. Tuttavia, Goertzel ha evidenziato un periodo di crescita esponenziale nella ricerca sull'IA, suggerendo la prossima realizzazione