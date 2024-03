L’immigrazione è una questione importante per gli elettori statunitensi nel Super Tuesday

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Immigrazione al centro delle elezioni delnegli Stati Unitiè un tema cruciale per gliamericani durante il, l’appuntamento elettorale che coinvolge diversi stati degli Stati Uniti. La centralità delnella corsa alla Casa Bianca Rosemary Church della CNN si è soffermata sull’importanza delcome argomento caldo durante le primarie per la presidenza, discutendone con l’analista e avvocato Raul Reyes. L'articolo proviene da News Nosh.

Gli Stati Uniti si preparano ancora una volta per la sfida tra Joe Biden e Donald Trump: Gli Stati Uniti si preparano per un remake di uno storico match, quello per la Presidenza. Il presidente Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump hanno vinto martedì le gare per le nomination a ...blitzquotidiano

La Mauritania diventerà un centro di accoglienza per i migranti espulsi dall’Europa: Il 7 marzo è previsto un nuovo incontro congiunto tra l’Ue, la Spagna e lo Stato africano La Mauritania è un paese situato nell’angolo nord-occidentale del continente africano e affacciato sull’oceano ...meltingpot

FIDUCiA OFF, Coop. Santa Lucia, si: Sabato 9 marzo al F.I.D.U.Ci.A. OFF di Torre de’ Picenardi si ragiona di un tema di stringente attualità, quello dei minori stranieri non accompagnati che giungono in Italia. Nel ...oglioponews