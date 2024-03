Liliana Resinovich | l’inquietante similitudine con la morte di Antonella di Massa

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Le scomparse diDirappresentano due episodi tragici e misteriosi che hanno colpito le comunità di Trieste e Ischia. Sebbene i casi siano avvenuti a anni di distanza e in località diverse, presentano inquietanti analogie che hanno suscitato interrogativi e speculazioni.Leggi anche:, le parole del marito sconvolgono la famiglia: i sacchi neri. i lividi e tutti i dettagli comuniè scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste, e il suo corpo è stato ritrovato quasi un mese dopo, il 5 gennaio 2022, nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico della città. Il ritrovamento del cadavere ha sollevato dubbi sulla sua lunga esposizione ...

La testimonianza rilasciata in tv smentisce la versione di Sebastiano Visintin sul matrimonio sereno con Liliana Resinovich (notizie.virgilio)

Le morti di Liliana Resinovich e Antonella Di Massa sono avvolte nel mistero: quali sono i punti in comune tra i due casi, dal sacco nero ai documenti (notizie.virgilio)

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 6 marzo: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Chi l’ha visto, i casi Resinovich e Antonella Di Massa stasera 6 Marzo: Scopri i misteri irrisolti di Liliana Resinovich e Antonella Di Massa nella puntata di "Chi l'ha visto" di stasera su Rai 3.napolike

Chi l’ha visto Anticipazioni 6 marzo: com’è morta Antonella Di Massa a Ischia: Un nuovo appuntamento di Chi l'ha visto attende i telespettatori di Rai1 nella serata di oggi, mercoledì 6 marzo 2024, come sempre su Rai3 subito dopo la ...lanostratv