Liceo Tenca | occupato il cortile | dai bagni guasti ai costi delle gite I motivi della protesta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Milano – Mattinata dioggi alai Bastioni di Porta Volta. Una parte degli studenti non è entrata in classe per le lezioni e ha inveceilinterno per manifestare contro alcune situazioni specifiche dell’istituto. Il Collettivo autonomospiega di aver preso “la decisione per denunciare le problematiche e i disagi provati dalla maggior partecomponente studentesca”.“Oltre alla mancanza di materiale per l’igiene – dice il Collettivo – che spinge gli studenti a acquistarseli, personalmente o facendo collette con la classe, è inaccettabile che ivengano chiusi (con cartelli che annunciano fieramente un fasullo avvertimento: “Guasto!”), o non siano disponibili, durante gli ...