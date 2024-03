«L’ha già fatto e lo rifarebbe volentieri» ha detto lo showman a Viva Rai2!

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 6 marzo 2024) E se Michelle Hunziker tornasse in Rai come padrona di casa di Sanremo 2025? L’ipotesi sta circolando sul web dopo le parole di Fiorello aRai 2!. Nella puntata di oggi, 6 marzo, loha parlato della conduttrice svizzera che stasera torna su Canale 5 con Michelle Impossible. «Potrebbe essere una prossima Rai» ha. Menzionando poi il Festival di Sanremo. Michelle Hunziker prepara il ritorno in tv: ma che fatica le lezioni di danza ...