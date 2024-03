L' Europa vuole armarsi | ma diventare produttori indipendenti non sarà facile

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La Commissione europea ha proposto un piano da 1,5 miliardi di euro per incrementare la produzione di armi promuovendo acquisti congiunti tra gli Stati membri per almeno il 40% delle armi entro il 2030. Si tratterà di appalti comuni e di norme per garantire che, entro il 2035, almeno il 65% degli armamenti sia prodotto nell’Unione. Il piano si chiama Edip (European Defence Industry Programme) e serve per attuare le linee guida chiamate Edis (Strategia europea per il settore industriale della difesa). Così ieri Josep Borrell, alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, durante una conferenza stampa a Bruxelles ha detto: “La guerra è alle nostre frontiere e l’aggressione della Russia all’Ucraina ha suscitato un grande senso d’urgenza nel rafforzare le nostre capacità industriali militari”. Fin qui la cronaca, ma è fondamentale comprendere in quale ...