L' Europa spacca in due l' Italia | dallo Human Index emergono il nord a favore e il sud contro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un'divisa in due, metà adell', metà. È questa l'immagine che emerge dall'analisi realizzata da Vis Factor in vista delle elezioni europee attraverso lo, il nuovo super indicatore che fa convergere i dati raccolti tramite i sondaggi quantitativi e quelli tramite web e social listening. Il nuovo indicatore, che non si limita a fotografare il contesto, ma che restituisce anche un'analisi di scenario molto accurata, ha evidenziato come il sentiment nei confronti dell'Unione Europea spacchi letteralmente in due l'. Da un lato le regioni settentrionali, che esprimono un giudizio molto positivo, con un dato al 59% nelle regioni delEst e al 54% in quelle delOvest. Dall'altro le regioni ...

Un’immagine dal partito per dare le buone feste raffigura Gesù con due Giuseppe o due Maria, infuria la polemica interna. La Likmeta: “Me ne vado ma che roba ... (notizie)

Aborto vietato in Europa e nel mondo: ecco in quali Paesi: La Francia ha introdotto il diritto di aborto nella sua Costituzione, ma in alcuni Paesi d’Europa è ancora vietato: ecco quali.tag24

Asia ed Europa si incontrano alla N.51 Concept Gallery di Milano: Con questo spaccato intimo, l’artista invita la Cina a riprendere ... di una marcata differenza rispetto all’approccio occidentale. In Italia e in Europa le gallerie tendono a rappresentare gli ...exibart

Che cosa ha fatto per noi l’Europa: la difesa della Natura: 44 sì e 44 no. Si spacca, in particolare, il Partito popolare europeo, ovvero la forza più importante del Parlamento, la formazione democristiana di cui è espressione anche la presidente della ...repubblica