L’Europa ha bisogno di una difesa comune | subito

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il cacciatorpediniere Caio Duilio, memore del comandante romano vittorioso contro i cartaginesi nella battaglia navale di Milazzo della prima guerra punica, abbatte il 2 marzo nel Mar Rosso un drone nemico Houthi (e in Italia par quasi si sia rivinta una guerra). Il 5 marzo la Camera (in un’Aula semideserta) approva, fra le altre, proprio la missione militare europea (con riferimento a risoluzioni Onu) Eunafor Aspides a partecipazione italiana in quelle acque per difendere le comunicazioni (commerciali e Internet) internazionali. Il Senato, lo stesso giorno, fa lo stesso. Sempre il 5 marzo la Commissione europea ha presentato un piano per l’industria europea dellagiacché in Europa, fra i ventisette Stati membri dell’Unione europea, l’industria degli armamenti è in sofferenza e «la minaccia di guerra può non essere imminente ma non è impossibile», così ha detto ...

Kaspersky: servono da 3 a 6 mesi per assegnare posizioni di cybersecurity nelle aziende europee: Milano, 5 marzo 2024. L’ultima ricerca di Kaspersky ha rilevato che in Europa il 30% delle aziende ha bisogno da 3 a 6 mesi per trovare un professionista qualificato nel campo della cybersecurity. La ...padovanews

Prime pagine: "Inter non ne hai bisogno"; "L'Atalanta torna in Europa": Spazio anche al match di Europa League che l'Atalanta giocherà alle 18.45 contro lo Sporting Lisbona. SCORRI LA GALLERY PER LEGGERE LE PRIME PAGINE SPORTIVE DEI QUOTIDIANI IN EDICOLA OGGI "Inter non ...gianlucadimarzio

La strategia dell'Europa per la difesa, più produzione di armi e gli acquisti comuni: «Se non ora, quando». L’Ue vuole spendere di più, meglio e insieme per l’acquisto di armi. Che siano, possibilmente, “made in Europe”. Il mondo ...ilmessaggero