L’erboristeria che un bel giorno volle farsi anche libreria

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Lotito Tra creme idratanti, smalti e integratori naturali, spunta un libriccino di Valentino Bompiani sulla terza età (“I vecchi invisibili“), ma ci sonole lettere di Cvetaeva a Rilke sulla poesia, la corrispondenza di "malinconica letizia" di Van Gogh all’amato fratello Theo e il magistrale, breve saggio “Pilato e Gesù“ di Giorgio Agamben… Ma che posto magico è questo? Si tratta di una erboristeria che, affiancando ai prodotti del benessere corporale i libri nuovi arrivati del benessere intellettuale, il tutto in una bella atmosfera di salute, per così dire, spirituale. La metamorfosi è opera di Alberto Ibba, che ha lunga pratica di questioni editoriali e oggi è consulente in Feltrinelli. In un quartiere di media periferia com’è la Maggiolina, privo di librerie, ...