Leggere in Europa

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La storia della lettura è da decenni ormai uno dei campi più fecondi e vitali della ricerca storiografica italiana e internazionale. Gli storici e le storiche hanno imparato da tempo a riflettere sulla lettura come pratica attraverso la quale il testo acquista valore: un testo esiste nella misura in cui c’è qualcuno che se ne appropria: attraverso il filtro della propria cultura, formazione, sensibilità. Le modalità di questa appropriazione possono essere le più diverse tra loro. Così come diverse possono essere le forme materiali, oggi diremmo i supporti tecnologici, attraverso i quali i testi vengono offerti in lettura, ciascuna delle forme destinata a sua volta a influenzare il modo in cui i testi vengono recepiti, selezionando dunque il pubblico o i pubblici cui sono indirizzati. Questa ricchissima raccolta di saggi fa tesoro delle migliori acquisizioni storiografiche degli ultimi ...