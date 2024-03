Legale sputare ai poliziotti? | l' agente zittisce Debora Serracchiani | ko in diretta tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) «Siamo tutti consapevoli che il rischio Genova esiste da una parte e dall'altra». Paolo Mieli, ospite di Nicola Porro a Quarta repubblica su Rete 4, invita tutti a non abbassare la guardia sulle piazze incendiate (e incendiarie) delle ultime settimane. «Ci saranno sempre gruppi di destra e di sinistra e questi faranno risse, se ci va bene saranno come quelle a Torino, se ci va male riusciranno ad infilarsi nelle grandi manifestazioni e faranno peggio», come al G8 del 2001, appunto. Pisa, Firenze, e poi Torino e Milano: la violenza sta dilagando ma a sinistra le uniche accuse sono contro le forze dell'ordine. Mai contro i manifestanti, a meno che questi non siano di (estrema) destra. «Concordiamo che reagire ad uno sputo con una manganellata è sproporzionato? La violenza va sempre condannata e le immagini di Pisa sono chiare, poi abbiamo condannato le immagini di Torino, non si ...