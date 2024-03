L’eccellenza italiana nell’industria alimentare | un viaggio attraverso le tecnologie Made in Italy

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’industriaè un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo e per riuscire a mantenere questo primato le produzioni devono avvalersi di un’ottima combinazione tra alta tecnologia e tradizione. Questo genere di equilibrio può essere trovato tramite l’uso di macchine eccellenti e per tale motivo è anche la realizzazione di questi fondamentali strumenti ad essere (ed essere diventata) un’altra perla distintivain. Un esempio è rappresentato da Sarp, un’azienda che si occupa di realizzare impianti per l’industriae che ha fatto della precisione e dell’innovazione i suoi pilastri fondamentali. L’azienda, articolata in due divisioni specializzate, offre una vasta gamma di soluzioni, dalle macchine per la pasta a quelle per il trattamento termico, come i convogliatori ...