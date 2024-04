Learnability | perchè sarà la competenza professionale del futuro

Leggi tutta la notizia su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 6 marzo 2024) È stata oggetto di grande dibattito la notizia di Klarna – azienda del fintech – che ha dichiarato di aver licenziato 700 persone sostituendole con l’AI. Il timore di perdere il proprio lavoro perché rimpiazzati dall’AI sta diventando sempre più diffuso e, in casi come Klarna, si sta dimostrando concreto. Ma qualeumanainsostituibile in un mondogovernato dall’AI? Personalmente credo che sia una caratteristica innata con la quale tutti nasciamo, ma che non tutti coltiviamo nello stesso modo. Chiunque abbia trascorso un po’ di tempo con dei bambini di due o tre anni, ha avuto sicuramente esperienza di quell’ intenso interesse che manifestano verso oggetti che non hanno mai visto oppure nei confronti di dettagli che, noi adulti, riteniamo inutili o trascurabili. Il tempo di osservazione è, infatti, uno ...