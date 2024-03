Leader dei senatori repubblicani dà l' endorsement a Trump

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Anche ildeiMitch McConnell ha dato il suoa Donald, con cui ha avuto rapporti burrascosi dopo l'assalto al Capitol. "È assolutamente chiaro che l'ex presidentesi è guadagnato il sostegno necessario degli elettoriper essere il nostro candidato alla presidenza degli Stati Uniti", ha affermato McConnell in una nota dopo il ritiro dalla corsa di Nikki Haley. "Non dovrebbe sorprendere che come candidato avrà il mio sostegno", ha aggiunto.