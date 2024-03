Le violenze impediscono al premier Ariel Henry di tornare ad Haiti

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il 5 marzo il primo ministroano, di ritorno da una visita ufficiale in Kenya, è stato costretto ad atterrare a Puerto Rico, ha dichiarato all’Afp la portavoce del governatore del territorio statunitense dei Caraibi. Leggi

Le violenze nel diario choc di Makka: "Le botte nella cultura islamica di papà": La 18enne ha ucciso il padre per difendere la madre. Nel diario il racconto delle violenze subite: "A volte trascina mia madre davanti ai miei fratelli per insegnargli come si tratta una donna. Lui ci ...ilgiornale

Salvini: “A Milano calci, pugni e violenze inaccettabili”: A Milano gli estremisti di sinistra hanno assaltato le Forze dell’Ordine per fermare una fiaccolata della Lega e impedire la presentazione del libro dell’europarlamentare Silvia Sardone sui pericoli ...lopinionista