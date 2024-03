Le ultime da Casteldebole verso il big match Rassicurazioni su Zirkzee | disponibile con i nerazzurri Botta in allenamento per Karlsson | niente di grave

(Di mercoledì 6 marzo 2024) E’ iniziata la marcia di avvicinamento al bigcon l’Inter, in programma sabato alle 18 in un Dall’Ara esaurito che sogna ad occhi aperti l’ennesimo sgambetto alla squadra di Inzaghi per proseguire la fugala Champions League. Ieri la squadra di Motta si è ritrovata per una seduta dialle 11 del mattino:defaticante ed esercizi di possesso palla per i titolari della gara di domenica a Bergamo, possesso palla e partitella per gli altri. Buone notizie per Joshua, che aveva terminato la sfida con isostituito e con la borsa del ghiaccio sulla coscia:di serio, darassicurano sulle condizioni del capo cannoniere olandese dei rossoblù. Nel corso della seduta ha rimediato una ...

Ndoye prosegue l’allenamento differenziato: ergo, niente Sassuolo per l’esterno svizzero, per il quale le sei settimane di stop previste dopo lo strappo ... (sport.quotidiano)

In centinaia ieri sera a Casteldebole: cori e fumogeni per la squadra: La festa dopo la vittoria di Roma contro la Lazio è stata amplificata ieri sera, quando centinaia di tifosi rossoblù si sono assiepati attorno alla rotondina del centro tecnico Niccolò Galli per ...informazione

Qui Casteldebole – Il programma di oggi: Primavera in campo: Per Thiago Motta, salvo defezioni dell'ultima ora, il gruppo dovrebbe essere totalmente ... Alle ore 15 presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole ci sarà invece Bologna-Verona Primavera.tuttobolognaweb

L’attaccante classe 2004, in prestito agli umbri, sta volando in B: già 9 i sigilli. E su di lui c’è l’interesse di Genoa, Parma e Bari. Cartoline da Terni: Raimondo ...: Il futuro non ha solo il nome e il cognome di Santiago Castro. "Abbiamo voluto anticipare il mercato, c’erano tanti club su di lui e non volevamo perderlo", ha spiegato Di Vaio in sede di presentazion ...msn