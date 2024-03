Le tinte che vanno dritte al sodo. Da Startè Manazza e 'To be color'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Spazioè pronto a ospitare un nuovo appuntamento con l’arte contemporanea. Al numero 16 della centralissima piazza Europa, nella sede dell’associazione culturale omonima – che dal 2010 promuove il lavoro degli artisti in Italia e nel mondo – venerdì, alle 18, viene presentata la mostra ‘To be, personale di Paolo, a cura dello storico dell’arte Massimo Mattioli, che sarà presente all’opening insieme all’artista per guidare il pubblico in un primo corposo assaggio delle opere proposte. La mostra presenta quindici opere diin cui il colore è protagonista, al punto da identificarne la cifra linguistica con il titolo stesso della mostra. "’Ogni colore si espande e si adagia negli altri colori, per essere più solo se lo guardi’ – scrive Mattioli in un testo dedicato all’evento – . Nonostante ...