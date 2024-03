Le rosse Morrone e Piccolotti gli urlano addosso | Bocchino le zittisce | Chiedo aiuto! | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Repressione del dissenso: è uno dei nuovi tormentoni agitati dal centrosinistra, soprattutto dopo i fatti di Pisa e Firenze con i giovani studenti in corteo a sostegno della Palestina manganellati dalla Polizia quasi due settimane fa. Da allora non sono mancati episodi opposti, con la polizia assalita a Torino o a Milano, che però non hanno suscitato apparentemente lo stesso sdegno nel mondo dell'opposizione. Ci pensa Italo, allora, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, a smontare numeri alla mano la tesi del "regime poliziesco" tanto cara a Pd e Movimento 5 Stelle. "C'è stato un aumento delle manifestazioni autorizzate, quelle ottenute con le comunicazioni alla Questura del 40%, rispetto all'anno scorso - annota l'ex 'colonnello' di Gianfranco Fini -. Quindi un calo della possibilità di esprimersi e manifestare non c'è, anzi c'è un aumento del ...