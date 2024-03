Le responsabilità di Sarri nella sconfitta della Lazio

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Nonostante l’ottima partita dell’andata e il periodo disastroso del Bayern, alla fine lanon ce l’ha fatta a sovvertire i pronostici e a qualificarsi per i quarti di finale di Champions League. Ladi ieri rischia di gettare più ombre del dovuto sulla stagione. L’eliminazione all’Allianz Arena era ampiamente pronosticabile, nonostante l’1-0 dell’Olimpico. La Champions, però, era uno degli ultimi appigli rimasti in una stagione difficile, soprattutto in campionato, dove la squadra dioccupa il nono posto. Non era realistico pretendere il passaggio del turno dalla, perché, nonostante i risultati recenti, il Bayern rimaneva una squadra nettamente più forte. Anche nel 3-0 di Monaco, però, è possibile rintracciare le lacune che i biancocelesti si portano dietro dal primo anno ...