Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 marzo | la rassegna stampa

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Continua a tenere banco il caso dossier in Italia, il clima è da "alta tensione". La premier Meloni dice: "Voglio sapere chi è il mandante", mentre la leader del Pd, Schlein, tuona: "Uno scandalo, fare chiarezza". Spazio ancora alla sfida elettorale in Abruzzo e al sì bipartisan per la missione italiana Aspides nel Mar Rosso. Nello sport focus sull'eliminazione dalla Champions da parte della Lazio di Sarri