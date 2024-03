Le polemiche a Genova contro i tre nuovi gusti di gelato per l' 8 marzo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) AGI - "Mentre in Francia inseriscono il diritto all'aborto in Costituzione,presenta trediper la Giornata internazionale della donna". È questa la scia seguita da molte pagine social satiriche o di attualità, con un seguito di centinaia di migliaia di follower, che ironizzano sulla decisione del comune di, della Regione Liguria, in collaborazione con Confartigianato, di promuovere trediper l'8. In tre gelaterie di, infatti, è già possibile assaggiarli. "Seguendo le linee guida di Stile Artigiano, che prevedevano la creazione di unche associasse alla figura della donna il concetto di "meraviglia", la Gelateria Viganotti ha ...