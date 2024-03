LE PAGELLE Meli provvidenziale | Sbaffo spauracchio per gli avversari

(Di mercoledì 6 marzo 2024)7: nel primo tempo èl’intervento sul colpo di testa di Cuppone, che evita il raddoppio degli ospiti. Si fa sempre trovare pronto, dando sicurezza ai compagni in una partita dall’enorme importanza. Un giocatore che nel tempo sta dimostrando appieno il proprio valore: uno dei portiere più interessanti. SHIBA 6: una gara sufficiente contro dei brutti clienti, ha sofferto quando c’era da stringere i denti. FERRANTE 6,5: fa ricorso al mestiere e in area svetta per l’incornata vincente che dà il gol della vittoria. PERETTI 6: una buona gara giocata con ordine. RAIMO 6: una prova sufficiente anche se a volte commette delle leggerezze da evitare (dal 37’ st VELTRI ng.). RAPARO 6: non si risparmia facendosi apprezzare per il dinamismo e la capacità di aiutare i compagni. (dal 1’ st PRISCO 6: si mette al servizio della squadra in una ...

Diretta Real Madrid-Lipsia ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni: La partita tra Real Madrid e Lipsia è in programma alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu e sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.tuttosport

Juve Stabia le PAGELLE post Casertana, Bellich al Checkpoint Charlie: Per la serie si muove e si inserisce. Non va lontano dal credo sportivo di Yaya Touré. Meli 6.5: Un centrocampista che ha provato a risolvere la questione con qualche iniziativa importante ma che non ...magazinepragma

LIVE Juve Stabia Casertana: tabellino, formazioni, PAGELLE e pronostico. Dove vederla in tv e streaming gratis.: Termina la 29esima giornata della Serie C girone C con il derby campano di questa sera tra Juve Stabia e Casertana. I padroni di casa si trovano in questo momento primi con 58 punti, a più 4 dal secon ...tuttomercato24