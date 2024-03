Le nuove rotte antirumore I residenti | non serviranno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Parte il 18 aprile 2024 all’aeroporto di Malpensa la sperimentazione diSid, ledi decollo studiate per ridurre l’impatto acustico a terra. Le modifiche sono state definite dopo un lunga analisi tecnica condotta su un modello matematico, con la sperimentazione si potrà verificare quanto prevede lo studio e cioè la riduzione del numero deiesposti al rumore da 16486 a 13347 persone, in particolare per quanto riguarda Casorate Sempione e Somma Lombardo a nord e Turbigo e Castano Primo a sud. Modifiche contro le quali alza la voce la neonata Unione dei Comitati dell’Alta Valle del Ticino, a cui da lunedì hanno dato vita il Comitato di Coarezza e quello di Golasecca. "Quanto si verificherà sopra le nostre teste dal 18 aprile – dice Silverio Colombo, storico esponente del Comitato di Coarezza, frazione di Somma ...