(Di mercoledì 6 marzo 2024) Lesiglano un accordostrategico con laLehanno recentemente annunciato un accordo di cooperazionecon la, sostenendo ulteriori legami tra i due Paesi. Questo segna un significativo spostamento verso una politica estera più orientata verso Pechino rispetto al passato. AssistenzadallaIl Ministero della Difesa delleha confermato la firma di un accordo che prevede assistenzadalla. I dettagli precisi di questa collaborazione non sono stati resi pubblici, ma si sottolinea che l’accordo è stato reso disponibile gratuitamente. Presidente Muizzu e la politica estera pro-Il presidente Muizzu L'articolo ...

RAAYA by Atmosphere: nuova apertura a luglio 2024: Atmosphere Core cresce in Asia meridionale con la gestione dell'isola di Kudakurathu nell'atollo di Raa, alle Maldive, a partire dal 1° aprile 2024. Il resort, rinominato "RAAYA BY ATMOSPHERE", sa [..advtraining