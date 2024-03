Le labbra noir di Valentino | il coutouring polveroso di Saint Laurent | le maxi frange di Van Noten I 5 macro trend dalla Parigi Fashion Week da copiare subito

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 6 marzo 2024) LaAI 2024/25 conclude come da tradizione ilmonth ed è tempo di tirare le somme anche in fatto di tendenze beauty. Così come sulle passerelle milanesi, anche su quellene ha trionfato un make up naturale, con una pelle luminosa e morbida, reso intrigante da dettagli particolari, dallenere glossate a un trucco occhi grafico e fluo. Mentre per le chiome vince il romanticismo. Al naturale o raccolte in una essenziale pony-tail o “accessoriati” confrangia, i capelli della prossima stagione sono iper femminili e romantici. Cinque tendenzene dafin da ora. ...