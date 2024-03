Le app che devi avere sul tuo smartphone se guidi un’auto elettrica

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Le app per autopromettono di semplificare la vita ai proprietari di detti veicoli, ma occhio ad alcuni dettagli che fanno la differenza. Quali appnel cellulare per ottimizzare l’uso dell’auto? (Pixabay)Riduzione delle emissioni (gas di scarico nocivi) e della dipendenza dai combustibili fossili, silenziosità del motore, sostenibilità ambientale, costi operativi inferiori rispetto alle auto tradizionali a combustione interna (benzina o diesel) e manutenzione semplificata, sono fattori che orientano sempre più verso le auto elettriche. Oggi i guidatori sono ulteriormente agevolati da app autoad hoc, che mirano a fornire una serie di funzionalità utili e ideate per facilitare l’utilizzo e la gestione di un veicolo elettrico. Di seguito vedremo quali sono e cosa sapere prima di ...