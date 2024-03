(Di mercoledì 6 marzo 2024) C’è un Sud “controvento”, dice Nomisma. Ed è la novità più rilevante dell’edizione di quest’anno della tradizionale ricerca che, in collaborazione con ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Mettere a disposizione di micro, piccole e medie imprese italiane nuove risorse per 800 milioni di euro per programmi di crescita sostenibile che abbiano ... (today)

Le 800 imprese del sud che corrono più veloci di quelle del nord: "È emerso un dato inaspettato: la quota delle imprese meridionali che crescono è salita al 15 per cento del totale, prevalentemente nei settori agroindustriale e metallurgico", dice al Foglio Lucio Po ...ilfoglio

Recupero crediti: le imprese insolventi in Italia: Il 2024 sarà un anno negativo sul fronte insolvenze imprese, con la stabilizzazione prevista nel 2025 che non riguarderà l’Italia, dove si stima un ulteriore incremento di aziende non in grado di far ...pmi

Automotive, produzione in ripresa in Italia: nel 2023 crescita del 15%. Tirano elettrico e componentistica: L’industria automobilistica globale ha registrato un fatturato di 2,56 trilioni di dollari nel 2023, rappresentando il 7% del PIL dell’UE. L’Italia, dopo una forte flessione nella produzione (-61,9% t ...ildenaro