Lazio vs Udinese | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I biancocelesti sono obbligati a fare punti per sperare ancora nel quarto posto, così come i friulani che devono uscire dalla zona retrocessione.vssi giocherà lunedì 11 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio OlimpicoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo l’eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League, i biancocelesti sperano ancora di partecipare alla massima competizione continentale anche nella prossima stagione, ma l’obiettivo resta molto complicato. La squadra di Sarri, reduce da quattro sconfitte consecutive, è nona, a meno undici dal quarto posto. I friulani devono necessariamente cambiare marcia per evitare una dolorosa retrocessione. La squadra di Cioffi è quindicesima con ...