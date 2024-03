Lazio | un ex capitano può tornare in società | ecco la proposta da Formello all'idolo della tifoseria

Lazio, possibile ritorno per Lulic: L'ex bandiera della Lazio Lulic potrebbe tornare in società con un ruolo nella dirigenza. Scopri con noi l'offerta del club biancoceleste.calciostyle

Lazio, contro il Bayern Monaco zero tiri in porta: tutti i numeri che condannano i biancocelesti: La Lazio che esce sconfitta con il Bayern Monaco, prestazione non di livello riassunta dai numeri e dai zero tiri in porta dei biancocelesti.tag24

Lazio, notte in albergo poi il volo. E nel pomeriggio scarico a Formello: Dopo la sconfitta e la conseguente eliminazione dalla Champions League i biancocelesti sono rientrati in hotel: oggi il ritorno verso Roma ...cittaceleste